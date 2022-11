Afvalbedrijf Aalbers, ongewenste hoofdrolspeler in jarenlange verhuisstrijd, zwijgt niet meer

Opvang voor Oekraïners in Achterhoek voorlopig verzekerd maar ook vrees voor nieuwe vluchtelin­gen­stroom

DOETINCHEM - Oekraïense vluchtelingen die in de Achterhoek zijn beland, hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over een dak boven hun hoofd. De meeste gemeentelijke opvanglocaties kunnen tot medio 2023 of langer worden gebruikt.

