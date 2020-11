Agent trekt wapen bij arrestatie vluchtende Duitser na achtervolging en crash in Aalten

De spectaculaire aanhouding was dinsdagavond laat op de Gendringseweg in Aalten, waar de uit het Duitse Dinslaken afkomstige verdachte was gecrasht na een kilometerslange achtervolging.

Die werd ingezet op aanwijzen van de Duitse politie, omdat de 31-jarige er kort voor 21.00 uur vandoor was gegaan bij een verkeerscontrole in grensplaats Anholt.

Diensthond

De man reed de grens over richting Ulft en werd korte tijd later gezien in Varsseveld door een surveillerende agent met diensthond. De Duitser reageerde niet op een stopteken vanuit de politiewagen waarna de agent de achtervolging inzette.

Hij kreeg hulp van collega’s in andere auto’s en op de motor. Enkele kilometers verderop eindigde die achtervolging, nadat de 31-jarige met zijn auto crashte en stil kwam te staan in een sloot langs de Gendringseweg.

Toen de agent uitstapte om de Duitser in te rekenen, stapte die niet uit de auto maar gaf juist gas. Daarop trok de politieman zijn wapen en richtte dat op de verdachte. Vervolgens kon die alsnog worden aangehouden.

Duitser in de cel

De Duitser is na zijn arrestatie overgebracht naar het politiebureau in Arnhem en daar in de cel gezet. Hem wordt poging doodslag op de agent ten laste gelegd en overtreding van de Wegenverkeerswet. Omdat hij sommige plekken meer dan 50 kilometer per uur te hard heeft gereden, is ook zijn rijbewijs ingenomen.

Het onderzoek naar de reden voor zijn vlucht loopt. Ook is bloed van de verdachte afgenomen om vast stellen of hij drugs of alcohol had gebruikt.