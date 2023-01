Anton Stapelkamp wil na zes jaar door als burgemeester van Aalten

Rechter snapt campingei­ge­naar niet: ‘Als u hier zoveel problemen mee hebt, waarom bent u nu pas hier?’

WINTERSWIJK - ,,Wat hoopt u met deze zaak eigenlijk te bereiken?” De voorzieningenrechter in Arnhem vroeg zich vrijdag af waarom de eigenaar van Camping ’t Hilgelomeer de gemeente Winterswijk voor de rechter heeft gedaagd over een vergunning die over twee maanden afloopt.

21 januari