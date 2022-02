Auto beschadigt pui van winkel in Dinxperlo

Winnares The Voice Kids Laura van Kaam: ‘Nooit nare ervaringen gehad met Marco Borsato’

DINXPERLO - Ze won The Voice Kids in 2013 en zat in het team van Marco Borsato. Laura van Kaam zegt in een reactie die ze heeft geplaatst op de sociale media: ‘Ik heb inderdaad The Voice Kids in Marco's team gewonnen toen ik 14 jaar oud was, maar ik heb zelf nooit te maken gehad met nare ervaringen. Ik kijk met heel veel plezier terug op deze tijd.'

22 januari