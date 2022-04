Automobilist rijdt jong meisje op fiets aan bij school in Dinxperlo

update Jongeman schiet vanuit huis, politie zet arrestatie­team in: ‘Hij kwam al langer niet buiten’

IJZERLO - Een arrestatieteam van de politie heeft vanmiddag een persoon aangehouden die vanuit een woning in IJzerlo in de Achterhoek schoten had gelost met waarschijnlijk een buks. Er was volgens de politie sprake van een ‘dreigende situatie’, niemand raakte gewond.

7 maart