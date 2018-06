Automobilist wordt onwel achter stuur en overlijdt na botsing tegen boom

updateAALTEN - Een bestuurder van een auto is dinsdagmiddag tegen een boom gebotst op de Hamelandroute (N313), net buiten Aalten. De automobilist is daarna overleden.

De politie gaat er vanuit dat de bestuurder, van wie personalia vooralsnog ontbreken, onwel is geworden achter het stuur. ,,Wij denken dat daardoor het ongeval is ontstaan’’, zegt een woordvoerder.

In een bocht verloor de automobilist de macht over het stuur en reed de greppel in. De wagen kwam tot stilstand tegen een boom. De bestuurder was niet aanspreekbaar en is gereanimeerd, maar overleed korte tijd later.

Groen kenteken

Het is nog onduidelijk of het slachtoffer is overleden aan de onwelwording of aan de gevolgen van het ongeval.