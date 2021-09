Automobiliste slaat over de kop en raakt gewond door botsing in De Heurne

het roer om ‘Vermoeide held’ Henk geeft nu looptrai­ning: ‘Het liefst zou ik iedereen aan het bewegen krijgen’

25 augustus AALTEN - Zelf was hij ook ooit een ‘vermoeide held’ zoals hij ze noemt: perfectionisten die, door alles wat ze moeten en de vele prikkels in hun leven, vroeg of laat in een burn-out terechtkomen. ,,Zulke mensen zijn voor iedereen goed, behalve voor zichzelf. Met een beetje pech raak je de burn-out zelfs nooit meer helemaal kwijt.”