Benefiet in Aalten voor steun aan boerenacties: ‘Moed indrinken voor de komende maanden’

AZSV wint ook in bekertoer­nooi

14 november ENSCHEDE - Het Aaltense AZSV, koploper in de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal, was donderdagavond ook succesvol in de beker. In de eerste ronde werd in Enschede zondageersteklasser Rigtersbleek nipt met 1-2 geklopt.