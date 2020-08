Bestival: met muziek en vrienden op de Aaltense glamping

AALTEN - In het buitengebied van Aalten worden begin september twee grote ‘bestivals’ gehouden vol muziek en vertier. Per weekeinde zijn negentig vriendengroepen welkom om te genieten van concerten en vriendschap.

De concerten worden verdeeld over een ruime feesttent, een beachclub en meerdere mobiele drive in stages. De vriendengroepen worden ondergebracht in speciale tenten met een eigen sanitair. Er is ruimte voor vier tot zes personen per tent. Ook is er roomservice.

De bestivals worden gehouden op de alternatieve glamping op het terrein van East Nomads aan de Boterdijk. De organisatie is in handen van onder andere Thijs Meeuwsen en Joep ten Hove, twee programmamakers die bekend zijn van het SBS6-programma ‘Het zal mij een zorg zijn’.

,,Het belangrijkste in deze tijd is het voorkomen van lange rijen en te veel mensen op een plek. Kijk bijvoorbeeld naar de bar. Dat is typisch een plek waar iedereen dicht op elkaar staat en daarom hebben wij een 24/7 roomservice. Via een app bestel je eten en drinken en een paar minuten laten staat het, koud (!) bij je tent. Kijk, dat hebben ze op Lowlands niet he, haha!”

Snel schakelen

Joris van den Bergh, creatief directeur van meerdere evenementenorganisaties, zoals het NK escape rooms en Uitjesbazen, vult aan: ,,Het unieke aan dit concept is dat we zeer snel kunnen schakelen. Afhankelijk van de continu veranderende regels omtrent corona. We zijn in staat om alle stages mobiel te maken. Op die manier hoef jij dus niet naar het feest maar brengen wij het feest naar jou. Dat is echt uniek in deze sector.”

Het programma is nog niet bekend. Tickets kosten 245 of 295 euro per vriendengroep via bestival.me.