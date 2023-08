Voor 1,3 miljoen te koop in Eibergen: huis met kluis en een eigen wellness-sui­te, met ruimte voor nóg een villa

De villa met te koopbord in de tuin is er eentje van een buitencategorie. Met een vraagprijs van een krappe 1,3 miljoen ook niet helemaal standaard. Maar zeker met karakter én tal van mogelijkheden. Welkom aan de J.W. Hagemanstraat in een bijzonder huis met kluis.