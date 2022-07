Bezwaar tegen woningen op standplaats woonwagens in Aalten van tafel geveegd

De hoogste bestuursrechter typeert de bezwaarmaker als ‘niet-belanghebbende’. Dat betekent dat de rechter niet inhoudelijk op de bezwaren van de Aaltenaar in gaat. Reden is dat de bezwaarmaker op meer dan 500 meter van de woningbouwlocatie woont. Dat is te ver om direct belanghebbend te zijn.

Het feit dat hij zelf op zoek is naar een woonwagenlocatie is niet voldoende om hem als belanghebbende aan te merken, oordeelt het bestuursrechtscollege. Want de bouwgrond is in bezit van degenen die er burgerwoningen willen bouwen. Dat betekent dat alleen al om die reden anderen geen aanspraak op de gronden kunnen maken en er geen woonwagen kunnen neerzetten.