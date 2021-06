Blauwalg houdt zwemmers niet tegen bij Slingeplas: ‘We nemen het risico voor lief’

Pas op: ga niet zwemmen in de populaire Slingeplas of Hambroek­plas!

10 juni AALTEN - De temperaturen lopen hoog op, maar zwemmen in de Slingeplas (Bredevoort) of Hambroekplas (Borculo) wordt sterk afgeraden: de ziekmakende blauwalg zit hier -nog steeds- in het water.