Boek Normaal-bassist Wimken van Diene binnen week uitverkocht

AALTEN - Het boek Wimken van Diene - Ik Blief Altied Normaal is al uitverkocht. Alle 1250 exemplaren van de biografie over het leven van de Normaal-bassist waren binnen een week weg. Dat laat auteur Robin Steentjes weten. ,,Het heeft onze verwachtingen sterk overtroffen”, zegt hij.

Het boek over de in Beltrum opgegroeide en in Aalten wonende Willem Terhorst (70) verscheen vorige week. Het gaat niet alleen over de tijd van Terhorst als Normaal-bassist, maar ook over zijn jeugd als boerenzoon in Beltrum.

Terhorst speelt al 45 jaar in Normaal en is zeer populair onder de ‘anhangers’ van de band. Het vlotte uitverkopen van zijn boek is daar het volgende bewijs van.

Maar Terhorst is niet alleen populair in de Achterhoek, want er zijn zelfs boeken verstuurd naar adressen in Frankrijk en Tsjechië, laat Steentjes weten. Omdat er nog steeds aanvragen binnenkomen, wordt nu gewerkt aan een tweede druk. Die komt binnenkort beschikbaar.

Volledig scherm Willem Terhorst (links) en auteur Robin Steentjes. © Jan van den Brink