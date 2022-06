Boeren massaal met trekkers op de stoep bij gemeentehuizen om lokale politiek achter zich te krijgen

AALTEN - Achterhoekse boeren trekken in een colonne van zo'n veertig tractoren langs de gemeentes in Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. Ze bieden wethouders en gemeentefracties een brief aan waarin ze de gemeentelijke politiek vragen om achter hen te gaan staan.

In de brief wordt gevraagd het voorgenomen stikstofbeleid af te keuren.



Het is een protestactie waarmee de Achterhoekse boeren nog eens aandacht willen vragen voor hun situatie. Vanmiddag om 17.00 uur wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een nieuwe wet die de stikstofuitstoot van de boeren moet halveren. Als de wet er komt zullen veel boeren, al dan niet gedwongen, moeten stoppen.

De Achterhoekse boeren vragen de gemeentepolitici hun boodschap doorgeven aan partijgenoten in Den Haag. In de hoop de stemming van later vanmiddag nog te kunnen beïnvloeden.

Vredelievende brief

Tot nu toe verloopt de actie rustig. De boeren geven aan vooral vredelievend actie te willen voeren. Ook de toon van de brief aan de gemeentes is volgens vriendelijk van aard.

In Aalten hebben de fractievoorzitters van CDA, VVD en BorBurgerBondgenoot/HMV de brief in ontvangst genomen en hun zorgen geuit.