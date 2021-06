OM eist werkstraf voor oplichting via Marktplaats, verdachte: ‘Ik ben slachtoffer van identiteitsfraude’

Dat gaat in totaal om een paar honderd euro. Slachtoffers bestelden via Marktplaats onder meer gezonde sapjes en iPods. Er werd vervolgens keurig betaald, maar er werd niets geleverd. Dit speelde allemaal tussen eind 2017 en de eerste maanden van 2018. In die periode woonde de verdachte ook met zijn toenmalige vriendin een tijdje in Bredevoort. De relatie liep stuk en ook een volgende relatie liep op de klippen.

Ontkenning

‘Niet onmogelijk dat het zo gegaan is’

De advocaat vond de redenering van de officier veel te kort door de bocht. ,,Goed, het is een apart verhaal. Maar het is niet onmogelijk dat het is gegaan zoals mijn cliënt zegt. Al was het maar omdat het zeer eenvoudig is om via een app een bankrekening te openen. Zeker als je beschikt over een ID-kaart of een kopie daarvan.”