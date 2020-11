Brandbrief van Achterhoekse burgemeesters over designerdrug ‘Poes’ naar minister

Politie vindt jongen onder invloed van designer­drug ‘Poes’ op straat in Aalten: opgenomen in ziekenhuis

17 november AALTEN - Agenten hebben een jongen aangetroffen in Aalten die onder invloed was van de drug 3-MMC of 4-MMC, ook wel bekend als ‘Miauw Miauw’ of ‘Poes’. Hij was zover van de wereld dat een ambulance hem naar het ziekenhuis in Winterswijk heeft gebracht, waar hij de hele nacht is geobserveerd.