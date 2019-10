Brandweer Aalten gooit knuppel in hoenderhok: ‘Veiligheid in geding’

AALTEN - De brandweerkorpsen van Aalten en Dinxperlo zijn bezorgd over de geplande bezuinigingen door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Door het verminderen van het aantal wagens in de dorpskazernes is de brandweer later ter plekke als ergens brand is, stellen de brandweerlieden.

De VNOG heeft een tekort van 4,5 miljoen euro en het verkopen van tientallen brandweerwagens moet dat financiële gat deels vullen. Zoals het er nu uitziet worden 71 voertuigen verkocht in het VNOG-gebied, dat 56 kazernes telt.

Zo’n herschikking van het materieel betekent dat de tweede tankautospuit op de posten in Aalten en Dinxperlo ingeleverd moet worden, zegt bevelvoerder Franklin Stump. Als er dan een wagen nodig is om een brand te blussen in het werkgebied, moet die van een andere post komen, bijvoorbeeld Varsseveld of Winterswijk. ,,Dat heeft natuurlijk effect op de aanrijtijd.”

Veiligheid in geding

Ook op de eigen veiligheid heeft het effect, voegt Sander Mateman toe, vrijwilliger van het Aaltense korps. ,,Als er bij een woningbrand slachtoffers binnen zijn, moeten wij op een tweede tankautospuit wachten voor we binnen kunnen helpen. De tweede dient als rugdekking. Onze eigen veiligheid staat bovenaan, anders kan je ook een ander niet helpen. Het kan agressie oproepen als we niet direct naar binnen kunnen om slachtoffers te helpen.”

De vrijwilligers twijfelen of de aanrijtijden binnen de marges blijven, maar volgens de VNOG blijven die binnen de afgesproken tijden. Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre, voorzitter van de VNOG, zei eerder dat alle scenario’s grondig zijn bekeken. ,,Deze bezuiniging gaat volgens ons niet ten koste van de slagkracht en de veiligheid. Dat was onze voornaamste zorg.”

Eigen dorp heeft prioriteit

Volgens de brandweerlieden wordt ook geen rekening gehouden met gelijktijdige incidenten in bijvoorbeeld Dinxperlo en Varsseveld. Hoe worden de wagens dan verdeeld en aangestuurd, vragen zij zich af. Het eigen dorp heeft immers prioriteit.

Bovendien maken de vrijwilligers zich ernstig zorgen over de belastbaarheid van de manschappen. ,,Je wordt beperkt in je privésituatie, zeker in vakanties”, zegt Mateman. Hij vreest dat ‘binnen een jaar zeker 10 man wegloopt bij de post’ als de plannen doorgaan.

‘1 euro per inwoner’

,,Wij gooien nu de knuppel in het hoenderhok”, zegt Mateman. ,,Bezuinigen zou een besparing van 15.000 euro moeten opleveren in Aalten”, voegt collega Martin Hengeveld toe. ,,Dat is 1 euro per inwoner, waar hebben we 't over? Dat weegt echt niet op tegen de risico's van het weghalen van materieel. Bovendien had Aalten een financiële meevaller.”