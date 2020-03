Bruikbaar toilet wordt zichtbaar met raamsticker in Aalten

Maandag wordt de eerste raamsticker gepresenteerd bij Harm Takke Tweewielers aan de Weversstraat in Dinxperlo.



De raamstickers zijn het antwoord op de vraag of er een alternatief is voor openbare toiletvoorzieningen in alle kernen. De gemeente biedt alle ondernemers een ‘Hoge Nood’-sticker aan. Daarmee worden de bezoekers geattendeerd op het gratis te gebruiken toilet in de winkel of hoercagelegenheid.



Aan de actie wordt meegewerkt door de ondernemersverenigingen Nova (Aalten), Iodus (Dinxperlo) en Brem (Bredevoort). Er is een ontwerp gemaakt voor een sticker die in de hele gemeente Aalten gebruikt kan worden. De stickers zijn betaald door de gemeente Aalten.