Burgemeester Stapelkamp wil geen saaimans zijn, dus stapt hij op de fiets door de gemeente Aalten

Dankzij ‘voelmodel­len’ en beeldbe­schrij­ving kunnen blinden ook genieten van bloemencor­so

Blinden en slechtzienden kunnen dit jaar ook van het bloemencorso in Winterswijk genieten. Voor het eerst is er bij een bloemencorso in de Achterhoek audiodescriptie en beeldbeschrijving, waardoor ook mensen met een visuele beperking het corso kunnen beleven.