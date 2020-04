Corona raakt gemeenten hard: belastingmiljoenen komen later en veel geld naar tijdelijke steun

In Aalten was het tekort over 2019 al 1,3 miljoen euro en wethouder Ted Kok verwacht meer financiële tegenvallers, voor dit jaar én de jaren daarna. Dat komt vooral door de uitgaven voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Daar komen de financiële gevolgen van de coronacrisis nog bij.



De directe effecten daarvan, bijvoorbeeld de hoeveelheid onbetaalde rekeningen of stijging van het aantal mensen met een uitkering, kan Aalten nu nog niet inschatten. Wel komt er een nullijn voor alle budgetten en subsidies: niemand krijgt er geld bij. ‘Hoewel niet uitgesloten is dat de uiteindelijke optelsom nog meevalt, wordt de broekriem alvast wat strakker aangetrokken’, schrijft wethouder Ted Kok aan de gemeenteraad.