CORONAKAART | Alleen Aalten en Mook en Middelaar ontkomen nog aan omikron-stijging, meeste positieve tests in Renswoude en Berkelland

Karttalent Giel Huntink (10) uit Aalten wint kampioen­schap: ‘Het ging beter dan verwacht’

AALTEN - Karttalent Giel Huntink (10) uit Aalten is Nederlands/Belgisch kampioen in de Formula Honda 9PK geworden. En dat terwijl hij eigenlijk bezig was met een ‘leerjaar’. ,,Het was een hele mooie dag.”

9 december