Daders drugsdumpingen in natuur mogelijk nooit gepakt: ‘Gedumpt in gebied waar weinig mensen komen’

Drugsdump in natuur­grond volgens politie ‘niet uniek, wél zorgelijk’, burgemees­ter is ‘pislink’

‘Pislink’ is burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek over de dumping van drugsafval in de grond van natuurgebied Zwarte Veen in Varsseveld. ,,Drugsdumping is nooit goed, laat dat duidelijk zijn, maar het zo de grond in laten lopen is nóg een graadje erger”, zegt hij.