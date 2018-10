De droogte dendert door in de Achterhoek

Nieuwe vrijwilli­gers kosten brandweer meer dan een miljoen euro

24 oktober WINTERSWIJK - Gelderse brandweerkorpsen zijn succesvol met het werven van nieuwe vrijwilligers. Maar er is veel te weinig geld om deze nieuwe spuitgasten op te leiden. Het opleidingsbudget van de VNOG was begin dit jaar al op. Het tekort was tot en met augustus opgelopen tot ruim één miljoen euro.