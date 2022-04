De Graafschap-directeur praat als informateur met partijen in Aalten

AALTEN - Hans Martijn Ostendorp neemt deze weken de tijd om als informateur te werken in de gemeente Aalten. Hij is door CDA-fractievoorzitter Raimond Smit voorgedragen. De voordracht wordt gesteund door alle fractievoorzitters in de gemeenteraad.

Ostendorp is niet alleen algemeen directeur van De Graafschap, maar in het verleden ook werkzaam geweest als wethouder in de gemeente Aalten en burgemeester in Bunnik. ,,Hans Martijn is een man met enorm veel bestuurlijke ervaring die ons goed door dit proces kan leiden. Daarnaast is hij geboren en getogen in Dinxperlo en kent daardoor de gemeente enorm goed”, verzekert Smit.

De ‘baas’ van De Graafschap is zelf van CDA-huize. Ostendorp heeft gesprekken gevoerd met alle politieke partijen in de gemeente Aalten. Binnenkort komt hij met een voorstel voor een nieuw college. De verkiezingen in Aalten kennen met het CDA en BBB-HMV twee winnaars. Of deze partijen ook samen het college zullen gaan vormen, is nog sterk de vraag. De oude coalitiepartners PP en VVD verloren tijdens de verkiezingen elk een zetel.

Raadsprogramma

Binnen de gemeenteraad is inmiddels al wel afgesproken te gaan werken met een breed raadsprogramma op hoofdlijnen. De raad stelt een aantal uitgangspunten voor de komende bestuursperiode vast en geeft op hoofdlijnen onderwerpen aan waarmee het college aan de slag moet. Op basis daarvan stelt het college een uitvoeringsprogramma op. Het streven is het raadsprogramma eind deze maand of begin mei gereed te hebben.