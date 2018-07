De Hofnar Aalten vindt deel van terras in de beek: 'Dank voor de verkoeling'

Voetbalteam

Eigenaar Frank Wensink van De Hofnar verklaart de aanpak. ,,Dit soort acties gebeuren wel vaker. Het is geen vandalisme, maar wel baldadigheid. Een tijdje terug heeft een voetbalteam wat ondergekliederd met een viltstift. Dat hebben we op een vergelijkbare wijze aangepakt. Een dag later stond het hele team met een sopje bij ons klaar om het schoon te maken. Zo hoort dat", meent Wensink.

Dat mensen dit weekend besloten om een groot deel van het terras in de Slinge te kieperen, verbaast Wensink. ,,Ik begrijp er niets van. Het is nog een flinke klus ook. De tafels zijn best zwaar en het is toch zo'n vijftig meter lopen", aldus Wensink. Waarom hij besloot om het voorval op deze manier aan te pakken? ,,We moesten het water toch in om de tafels eruit te halen. Toen besloten we eerst een biertje te doen en de foto te maken. Ik verwacht dat de 'daders' zich snel melden."