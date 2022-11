De koopman schreeuwt amper meer; Aaltense weekmarkt viert 125-jarig bestaan

Als ze tijd heeft gaat ze op donderdagmorgen naar de warenmarkt in haar woonplaats Aalten, de 61-jarige Wilma Waalders. Voor kaas, groenten, tapas en een enkele keer een bloemetje. ,,Ik ga voor de voordeligheid en een beetje voor de gezelligheid. Al is de kaas hier niet goedkoper dan in de supermarkt, maar kwalitatief wel een stuk beter.’’

In vroegere jaren, toen de markt nog écht in het dorpscentrum stond, vond Waalders het gezelliger. ,,Het was ook veel drukker, in mijn beleving.’’ Inmiddels is de markt al jarenlang gevestigd aan Het Hoge Blik. ,,De kraampjes staan verder uit elkaar, de sfeer is minder geworden.’’