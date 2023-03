De vroegste stemmers van de Achterhoek staan al om 6 uur in verkiezingstruck Aalten: ‘Normaal hou ik niet van de vroege ochtend’

Rekkense erfgoed herleeft, na expositie en reünies straks ook een museum

Een lezing, een reünie en binnenkort ook nog een museum over de voormalige Rekkense Inrichtingen en de tbs-kliniek Oldenkotte. Henny van Doorn, een van de initiatiefnemers was zelfs een beetje verbaasd over het enthousiasme voor de reünies. Want het bleef er niet bij eentje, de tweede zit er aan te komen.