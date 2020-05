Digitaal wijkagent Jager houdt WhatsApp-spreekuur: 1ste keer al meteen druk

Berend Jager is een van de twee digitaal wijkagenten die Regionale Eenheid Oost-Nederland van politie kent. Hij moet ervoor zorgen dat de fysieke wereld waarin we leven en de digitale wereld waarin we steeds vaker verkeren met elkaar verbonden worden.



Jager: ,,Het WhatsApp-spreekuur is een extra dienstverlening, een uitbreiding van wat we al doen. Het past erg in deze tijd. We willen wel contact maken maar liever zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen in verband met het coronavirus. Kennelijk slaat het aan. Het spreekuur is op een vast tijdstip. In die tijd kunnen mensen contact opnemen met tips en meldingen waarvoor geen spoed vereist is.”



Vorige week kreeg Jager al verschillende meldingen waarmee hij iets kon. ,,Iemand meldde dat hij een fiets had gevonden. Die kon ik doorverwijzen naar de gemeente die over gevonden voorwerpen gaat. Een ander had vragen over de nieuwe coronaregels, wat mag wel en wat niet.”