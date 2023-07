Dinxperlo krijgt nieuw gezicht; wel worden de grenzen nog even afgetast

Op blote voeten schildert Annemarie (35) kleurrijke kunst op de klinkers in hartje Doetinchem

Op blote voeten en met een grote blokkwast in de hand is kunstenares Annemarie te Stroet (35) uit Keijenborg druk aan de slag met het verfraaien van de binnenstad van Doetinchem. Op het Simonsplein in hartje stad trekt ze veel bekijks met haar zomerse schildering.