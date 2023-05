Dit betaal je in de gemeente Aalten voor een paspoort

column Ik bevries in stressvol­le situaties, maar dit keer niet

Ooit stond ik, tijdens een ruzie, ik moet een jaar of 19 zijn geweest, met een fles wijn in mijn hand in de aanslag. Ik wilde wel, er keihard mee slaan zoals in films, terwijl een van onze vrienden door eengroep in elkaar werd geslagen, maar ik durfde niet.