Doetinchemmer (18) meldt zich als verdachte van serie jassendiefstallen uit school in Aalten

UPDATEAALTEN - Een 18-jarige man uit Doetinchem heeft zich woensdag bij de politie. Hij heeft bekend dat hij uit een middelbare school aan de Landbouwstraat in Aalten tot drie keer toe diverse jassen heeft gestolen. De verdachte is op vrije voeten maar wordt volgende week door de politie verhoord.

De knul meldde zich nadat bij een opsporingsprogramma van de politie bij de regionale omroep camera-opnamen getoond werden waarop hij duidelijk herkenbaar was.



Op de beelden was te zien dat de verdachte de school binnenloopt via een nooddeur, langs de kapstokken loopt en jassen uitkiest die hij vervolgens in zijn rugzak propt. Dat doet hij pas nadat hij het merk van de jas heeft gecontroleerd. In een van de jassen die hij meenam zaten huissleutels van de eigenaar. De sloten van de woning waarop die sleutels pasten, moesten worden vervangen om risico’s op inbraak te voorkomen.

Eerst onherkenbaar getoond

De politie heeft de beschikking gekregen over de beelden van de bewakingscamera van de school. Er zijn opnamen uit september, juli en maart van dit jaar. Daarop is de Doetinchemmer duidelijk herkenbaar te zien.

In een eerdere uitzending werd de knul nog onherkenbaar getoond. Nadat hij in september opnieuw toesloeg, besloot de politie de verdachte nu wel herkenbaar aan het publiek te tonen. Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn geweest dat de jongen zich gemeld heeft bij de politie.

Waar zijn de jassen?

Of de gestolen jassen of een deel van de buit nog teruggevonden wordt, is nog niet duidelijk. De politie zou met toestemming van het Openbaar Ministerie huiszoeking kunnen verrichten op het woonadres van de verdachte. Als (een deel van) de gestolen jassen nog in zijn bezit zijn, zal de politie die in beslag nemen.