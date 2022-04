Dood aangetroffen man in Aalten niet door misdrijf om het leven gekomen

Pionier Sylvia Heinen vertrekt met een glimlach en een traan; wisseling van de wacht bij de Koppelkerk

BREDEVOORT - De Koppelkerk in Bredevoort heeft in zeven jaar tijd een unieke positie gekregen in het culturele landschap van de Achterhoek. Een kerk als vrijplaats voor kunst, cultuur en debat. Mede dankzij Sylvia Heinen. Directeur. Pionier. Per 1 juni vertrekt ze als directeur. ,,Ik heb wel een traantje gelaten.”

23 maart