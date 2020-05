Dronken Duitser (26) rijdt leenwagen in sloot, vlucht te voet grens over en verstopt zich in liftauto onder dekentje

Er werd ondersteuning gevraagd van de politiehelikopter en de Duitse agenten schakelden de Nederlandse politie in. De man was namelijk de grens over gevlucht. De politiehelikopter met zoeklicht keek uit naar de verdachte en zag na een tijdje dat hij het bos uit kwam rennen. Nederlandse en Duitse politiewagens spoedden zich zijn kant op maar troffen de man niet aan.



Volgens een politiewoordvoerder heeft de man een lift gekregen van een automobilist. De vraag is of de vluchtende verdachte toevallig een lift kreeg of onderweg een kennis heeft gebeld en hem gevraagd heeft op te halen. In elk geval nam een 53-jarige bestuurder uit Nederland hem mee.



De Nederlandse auto werd door de politie ter controle aangehouden op de Anholtseweg. Aanvankelijk leek alleen de bestuurder in de auto aanwezig maar al snel zagen de agenten de gezochte Isselburger op de achterbank van de auto liggen, verstopt onder een deken.