Duitse auto vliegt uit de bocht, slaat over de kop bij de Heurne: twee inzittenden gewond

Verse bolus eten, zonnige hanzestad en aankloppen bij kabouters: monumenten­dag wordt modern in de Achterhoek

De tijd dat de Open Monumentendag voer was voor grijze muizen in stoffige archieven en gebouwen ligt alweer jaren achter ons. De Monumentendag staat in de Achterhoek bol van vernieuwing en avontuur voor jong en oud. Dit keer is duurzaamheid het toverwoord. Een greep uit het programma.

9 september