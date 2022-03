Eerste bomen voedselbos Aalten staan er, maar nog even geduld voor er geoogst kan worden

Het plan is om in het najaar het eerste deel van het voedselbos aan te planten, vertelt Ellen Tuyn. Zij is met twee anderen initiatiefneemster van de aanleg van Groene Dromen, zoals het voedselbos is gedoopt. ,,Dat we al zes tamme kastanjes aanplanten komt omdat we die dankzij onze connecties in de voedselboswereld nu konden krijgen. Die moeten dan ook de grond in, daar kun je niet mee wachten.”



Al langer liep de uit Den Haag afkomstige Tuyn rond met plannen voor een voedselbos, volgens de uitgangspunten van de permacultuur.



Bodem, planten, struiken en bomen vormen op den duur samen een ecosysteem dat zichzelf in stand houdt. Tamme kastanjes en andere notenbomen, fruitbomen, bessenstruiken, kruiden, aardbeien en knolgewassen kunnen een plek krijgen in zo’n bos.