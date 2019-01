Eindelijk: de eerste sneeuw valt in de Achterhoek

Diverse twitteraars laten zich uit over de sneeuw die in de Achterhoek is gevallen. Volgens amateur-weerman Jelle Muller is het momenteel ‘leuk aan het doorsneeuwen'.



Het levert winterse plaatjes op, zoals van Hans Monasso die een besneeuwd marktplein in Aalten op de foto heeft gezet. Ook Team Art of Thunders heeft op Twitter beelden gezet van de sneeuw in Aalten. Zij delen beelden van de webcam van de provincie Gelderland.



Aan het begin van de avond kan heel Gelderland last gaan hebben van de sneeuw. In Zeeland, Limburg en delen van Brabant ligt nu al één tot drie centimeter sneeuw. Het sneeuwfront heeft zich langzamer ontwikkeld dan vooraf werd gedacht.