Enorme boom van Henk wordt elk jaar een stukje hoger: ‘Brengt een beetje licht en om de kosten te drukken eten wij wel een patatje minder’

De Sint eruit, de boom erin. Dat denkt Henk Neevel uit Dinxperlo ieder jaar weer. En de hele buurt weet dat, want het is niet zomaar een boompje. Het gaat over 10 meter. De top van de boom steekt net boven de nok van het huis uit.

,,De hele buurt vindt het mooi en daar doe je het ook wel voor”, zegt Neevel trots. Ooit kreeg hij een kaartje van een onbekende mevrouw, ‘bedankt voor de mooie boom’ stond erop te lezen. ,,Heel bijzonder, dan ben je toch echt wel trots”, zegt de man des huizes.

Voortuin aangepast op de kerstboom

Zijn vrouw Lucie Neevel is ook trots op de boom, maar het leidde afgelopen voorjaar ook tot discussies in huis. De voortuin moest hoognodig veranderd worden. Lucie droeg allerlei ideeën aan, maar nooit was het goed.



,,Dan past de kerstboom niet meer, zei hij telkens.” Nu is dat opgelost en staan de bloembakken precies zo ingemeten dat de onderste constructie van de boom er ook nog in past.

Afvalmateriaal van de werkgever

Ieder jaar wordt de boom een beetje groter. Het begon ooit met een krappe 2 meter. Neevel zag die kant en klare ronde bomen overal in de buurt verrijzen. Allemaal gekochte exemplaren. ,,Dat kan ik zelf”, dacht hij en ging achter de computer zitten rekenen en tekenen.

Van zijn werkgever, Ottenvanger in Aalten, waar hij al bijna vijftig jaar werkt, mocht hij materiaal meenemen. Zo kon het geknutsel beginnen. In eerste instantie met een hijssysteem waarbij de lampjes als een vlag naar boven moesten worden gehesen, inmiddels met een ingenieuze katrol waarmee de enorme telescopische mast de lucht in wordt getrokken.

Een patatje minder

Hoe hoger de boom, hoe meer lichtjes natuurlijk. Dat de energiekosten dan ook toenemen, daar is Neevel zich van bewust. Hij rekent het direct voor. Zo’n zes uur per dag, van begin december tot januari, is zo’n 20 euro meer dan in een normale wintermaand. ,,Dat is het wel waard in deze duistere dagen met zoveel narigheid, dan brengt dit een beetje licht en dan eten wij gewoon een patatje minder”, vult zijn vrouw aan.

