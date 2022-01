‘Er is hoop, ik heb een nieuwe kans’: Doetinchemse start crowdfunding voor behandeling in Amerika na ongeluk

Pas een jaar na haar ongeluk werd haar diagnose vastgesteld: Baijer bleek door het ongeluk blijvend hersenletsel te hebben opgelopen. De gevolgen van het ongeluk en de verkeerde inschatting van haar verwondingen direct na de botsing, zijn dramatisch . Haar studie moest ze stoppen, de bijbaantjes die ze had raakte ze kwijt en haar relatie liep spaak. Ook de afhandeling van het ongeluk trok een zware wissel. Omdat Baijer op de verkeerde weghelft was gekomen, werd zij namelijk als schuldige aangewezen.

Geen schadevergoeding

Dat had ook financiële gevolgen. ,,Hoewel het bewuste stuk weg niet gestrooid was, nam de provincie geen verantwoordelijkheid”, zegt Baijer in de video waarin de crowdfundingsactie toelicht. ,,Daardoor heb ik geen schadevergoeding ontvangen en moet ik rondkomen van een uitkering die gebaseerd is op het bijbaantje dat ik destijds had.”



Maar bij de pakken neer zitten wil dertiger Baijer niet. ,,Ik ben nog jong en zit nog vol ambitie, ik kan het er niet bij laten zitten. Nu is er hoop, en heb ik een nieuwe kans: het Cognitive FX-centrum in Utah. Dat biedt een behandeling aan waarbij gekeken wordt welke delen wel en niet goed werken, om vervolgens een gericht plan de maken de hersenen gericht te trainen.”