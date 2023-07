Explosieve stijging van WOZ-bezwaren in de Achterhoek

reconstructie Zo belandde de vermiste Frans op een station in Duitsland na een tocht van 145 kilometer

Hij was verstandelijk beperkt, slecht ter been en moeilijk verstaanbaar. Hij had geen geld bij zich, geen mobiele telefoon. Toch legde Frans Udink (71) uit Velp in zijn eentje 145 kilometer per trein af. Om uiteindelijk in eenzaamheid te sterven.