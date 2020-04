Faillissement voor Reinders Posters Aalten, ontslag voor 62 werknemers

De afzetmarkt in Duitsland is belangrijk voor het posterbedrijf, maar die is nu volledig stilgevallen. ,,Grote klanten komen nu niet meer, ze besteden helemaal niets meer en dat zorgde voor een omzetdaling. Er is ook een Duits bedrijf, maar dat heeft geen bestaansrecht meer. En er is ook een Pools bedrijf, daarvoor wordt nu ook faillissement aangevraagd.”