Geen klacht, wel in gesprek met Den Haag over impact daklozen

Den Bosch dient klacht in tegen gemeente Den Haag vanwege stiekem ‘dumpen’ daklozen: ‘Schandalig’

Den Bosch gaat een officiële klacht indienen tegen de gemeente Den Haag vanwege de ‘stiekeme’ manier waarop zij daklozen elders in het land aan een sociale huurwoning probeert te helpen. Den Bosch is een van de steden waar Haagse dak- en thuislozen met hulp van Den Haag een nieuw thuis hebben gevonden. ‘Ze gooien hun probleem over de schutting'.