Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Aalten vandaag

Was explosie in Eibergen aanslag met vuurwerk­bom? Bewoners flat ongerust na grote brand

Was de explosie bij de brand in de boerderijflat in Eibergen een aanslag? Bewoners vrezen dat de vuurzee is ontstaan door een vuurwerkbom, veel gebruikt bij wraakacties in het criminele drugscircuit. De politie denkt van niet, maar de bewoners zijn ontevreden over het onderzoek.