Gestolen kinderrolstoel gevonden na tip

De moeder van het gehandicapte jongetje had de rolstoel rond tien over zes 's ochtends voor de deur van het huis aan de Prinz Heinrich Strasse gezet in afwachting van de taxi. Een half uur later bleek de rolstoel te zijn verdwenen. De dader is er ook vandoor gegaan met een speciale autostoel, die ook buiten klaar had gelegen. Op Facebook in Duitsland ontstond veel rumoer over de diefstal. Wie doet nou zoiets, was de grote vraag die veel mensen heeft bezig gehouden op social media.