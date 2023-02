‘Goed samen leven, wonen en werken in de Achterhoek’

Danny Buijs aangesla­gen na slecht nieuws over oud-collega Adrie Polder­vaart: ‘Dit verdient hij niet’

Voetbalminnend Nederland is geschrokken van het trieste nieuws over De Graafschap-coach Adrie Poldervaart, die in het ziekenhuis ligt met een zeldzame spierziekte. De oefenmeester leeft de komende periode in enorme onzekerheid.