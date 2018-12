Grensbrandweer met Duitsers is ‘ingewikkeld en gevoelig’

Aan werk helpen Oost-Achterhoek­se arbeidsge­han­di­cap­ten werkt niet

7:15 WINTERSWIJK - Gemeenten in de oostelijke Achterhoek weten niet of en hoe ze er in slagen om mensen met een arbeidshandicap aan werk te helpen. De opgave die de Sociale Dienst voor de Oost Achterhoek krijgt is niet concreet en niet te beoordelen.