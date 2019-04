Grote brand net over de grens bij Dinxperlo: leegstaande boerderij stond in lichterlaaie

Saunabrand vaak incident, maar wel met verstrek­ken­de gevolgen

8 april AALTEN - Even kijken of de sauna al lekker warm is. Met die gedachte loopt Joke Hubers (72) op een zondagochtend in december tijdens het ontbijt naar de schuur achter haar woning in Aalten. Wanneer ze dichterbij de sauna komt, die ze vlak daarvoor heeft aangezet, schrikt ze zich rot. Vuur vult haar zo geliefde relaxruimte. Binnen een mum van tijd slaan de vlammen uit de schuur.