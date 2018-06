Grote schuurbrand in buitengebied Aalten onder controle

De brandweer meldt kort na 17.00 uur dat de brand onder controle is. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is een aanwezige uit voorzorg gecontroleerd in de ambulance, omdat diegene wat rook had ingeademd.



Aanvankelijk was de vrees dat er asbest was vrijgekomen, maar dat bleek niet het geval. De brand is volgens de brandweer ontstaan in de zonnepanelen die op het dak liggen. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.



De brand brak kort na 16.00 uur uit. De vlammen sloegen metershoog uit het dak en er kwam veel rook vrij. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en moest voorzichtig te werk gaan, omdat er gasflessen en olie in de schuur waren opgeslagen. Ook is een auto naar buiten gereden.



De brandweer blijft nog even aanwezig voor nabluswerkzaamheden.