Grote schuurbrand in buitengebied Aalten

Jongen 'flink onder invloed' onder fiets gevonden in Bredevoort

24 juni BREDEVOORT - Een jongen is in de nacht van zaterdag op zondag onder een fiets aangetroffen op de Bolwerkweg in Bredevoort. Aangezien hij niet aanspreekbaar was, rukten de hulpdiensten met spoed uit. Dat meldt wijkagent Willem Saris op Twitter.