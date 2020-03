Grote, uitslaande brand in woning in Aalten

Topatleet Gerard Tebroke stierf als kluizenaar

26 maart Hij was als kind zo stijf dat hij op de basisschool niet mee hoefde te doen aan de gymles. Toch werd Gerard Tebroke uit Aalten een van de beste Nederlandse atleten ooit op de 5 en de 10 kilometer. Deze maand is het 25 jaar geleden dat de Achterhoekse topatleet stierf. In eenzaamheid.