Heftige nacht in Aalten: politie in actie met stokken en hond

Het politieoptreden in Aalten was heftig. Meerdere mensen kregen een 'por of tik' met de wapenstok. ,,Ook mensen die niets met het rumoer te maken hadden’’, zegt Klok. Eén omstander raakte gewond door een beet van de politiehond. Hij heeft geen aangifte gedaan, wel is met hem een dag later op het politiebureau gesproken.



Er is ook gepraat met verschillende andere omstanders die erg onder de indruk waren van het politieoptreden en om uitleg vroegen. Klok: ,,We hebben hen uitgenodigd op het bureau en verteld wat er is gebeurd. Dat waren goede gesprekken.’’



Alle betrokken agenten bleven ongedeerd. De politie is zelf ook geschrokken van de escalatie van het opstootje en gaat het eigen optreden intern evalueren. Daarbij wordt onder meer besproken of het gebruikte geweld proportioneel was.



Getuigen die nog willen praten met de politie na de gebeurtenissen in Aalten, kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkagent of bellen via 0900-8844.